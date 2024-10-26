Tavşanlı ilçesinde "Kurtuluşa Giden Yolda Tavşanlı" konferansı yapıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'nda "Kurtuluşa Giden Yolda Tavşanlı" konulu konferans düzenlendi.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik, yaptığı konuşmada, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Konferansın konuşmacısı yazar emekli topçu astsubay kıdemli başçavuş Süleyman Duman'a teşekkür eden Çelik, milli birlik ve beraberliğin, Kurtuluş Savaşı ruhunun önemini vurguladı.

Süleyman Duman da sunumunda savaş döneminde işgalci kuvvetlerin ilerlemeleri ve buna karşılık Tavşanlı-Kütahya bölgelerinde verilen savunmanın Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz için büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Tavşanlı ve çevresinde işgalcilerin ilerleyişine karşı kurulan savunma hatlarının kalıntılarının bugünlere kadar ulaştığını dile getiren Duman, bu hatların görsellerine de yer verdiği sunumunda şehitlerin hatıralarının yaşatılması gerektiğine dikkati çekti.

Tavşanlı Müftüsü Mevlüt Hakan Asan'ın dua etmesiyle sona eren programa, Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Canberk Öztürk, şehit yakınları ve gaziler ile çok sayıda öğrenci katıldı.