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        Kütahya'da fuhuş operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        Kütahya'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda, 3'ü kadın 9 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 15:59 Güncelleme: 03.11.2024 - 16:08
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        Kütahya'da fuhuş operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
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        Kütahya'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda, 3'ü kadın 9 zanlı yakalandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa zorlanan kadınların kurtarılması, bu suçu işleyenlerin tespit edilip yakalanarak adli makamlara teslim edilmesi amacıyla 2 ay boyunca çalışma yürüttü.

        Çalışmada, kentte faaliyet gösteren bazı masaj salonlarında fuhuş yapıldığı, internet üzerinden reklam veren bu işletmelerin müşterilerine randevu verdikleri tespit edildi.

        Şüphelilerin yakalanması için belirlenen 12 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

        Adreslerde yapılan aramalarda 162 sentetik ecza, 4 bıçak, muşta ve dijital meteryaller ele geçirildi.

        Gözaltına alınan E.D. (23), N.S. (33), H.K. (36), E.D. (37), S.Ç. (39), B.Ç. (22), H.İ. (33), A.S. (30) ve Y.Y'nin (33) emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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