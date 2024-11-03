Kütahya'da fuhuş operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Adreslerde yapılan aramalarda 162 sentetik ecza, 4 bıçak, muşta ve dijital meteryaller ele geçirildi.

Çalışmada, kentte faaliyet gösteren bazı masaj salonlarında fuhuş yapıldığı, internet üzerinden reklam veren bu işletmelerin müşterilerine randevu verdikleri tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa zorlanan kadınların kurtarılması, bu suçu işleyenlerin tespit edilip yakalanarak adli makamlara teslim edilmesi amacıyla 2 ay boyunca çalışma yürüttü.

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