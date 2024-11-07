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        Kütahya Şehir Hastanesi'nde kurulan stantta organ bağışının önemi anlatıldı

        Kütahya'da, Organ Bağışı Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikle organ bağışının önemine dikkat çekildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 14:16 Güncelleme: 07.11.2024 - 14:32
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        Kütahya Şehir Hastanesi'nde kurulan stantta organ bağışının önemi anlatıldı
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        Kütahya’da, Organ Bağışı Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikle organ bağışının önemine dikkat çekildi.

        Kütahya Şehir Hastanesi’nde, organ bağışı konusunda halkı bilinçlendirmek, organ bağışına teşvik etmek ve organ nakli hususunda bilgilendirme yapmak amacıyla stant oluşturuldu. Stantta, broşür ve afişlerle organ bağışına farkındalığa katkı sağlandı.

        Organ Nakil Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Yaman, gazetecilere, organ bağışı konusunda bilinçlendirme çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

        Türkiye’de olduğu gibi Kütahya’da da organ nakli bekleyen hasta sayısının arttığını belirten Yaman, şunları kaydetti:

        "Organ bağışı konusunda halkımızın duyarlı olması gerekiyor. Tıbben ve yasal olarak bir engeli olmayan herkes organ bağışçısı olabilir. Özellikle Kütahya’da il ve ilçe sağlık müdürlüklerine, yine devlet hastanelerimize bu yönde başvurular yapılabilir. Birimlerimiz hastane içinde bulunuyor ve halkımız istediği zaman başvurularını kabul ediyor."

        Yaman, özellikle böbrek nakli, karaciğer nakli bekleyen hastaların ön planda olduğunu, Kütahya'da bütün organlara yönelik nakiller yapılabildiğini sözlerine eklendi.

        Nefroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Tezcan da organ bağışı konusunda herkesin istekli ve cesaretli olması gerektiğini dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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