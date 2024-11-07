Kütahya Şehir Hastanesi'nde kurulan stantta organ bağışının önemi anlatıldı

Kütahya’da, Organ Bağışı Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikle organ bağışının önemine dikkat çekildi.

Kütahya Şehir Hastanesi’nde, organ bağışı konusunda halkı bilinçlendirmek, organ bağışına teşvik etmek ve organ nakli hususunda bilgilendirme yapmak amacıyla stant oluşturuldu. Stantta, broşür ve afişlerle organ bağışına farkındalığa katkı sağlandı.

Organ Nakil Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Yaman, gazetecilere, organ bağışı konusunda bilinçlendirme çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye’de olduğu gibi Kütahya’da da organ nakli bekleyen hasta sayısının arttığını belirten Yaman, şunları kaydetti:

"Organ bağışı konusunda halkımızın duyarlı olması gerekiyor. Tıbben ve yasal olarak bir engeli olmayan herkes organ bağışçısı olabilir. Özellikle Kütahya’da il ve ilçe sağlık müdürlüklerine, yine devlet hastanelerimize bu yönde başvurular yapılabilir. Birimlerimiz hastane içinde bulunuyor ve halkımız istediği zaman başvurularını kabul ediyor."

Yaman, özellikle böbrek nakli, karaciğer nakli bekleyen hastaların ön planda olduğunu, Kütahya'da bütün organlara yönelik nakiller yapılabildiğini sözlerine eklendi.