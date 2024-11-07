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        Kütahya'da 58 bin 888 sentetik ecza ele geçirildi

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 58 bin 888 sentetik ecza ele geçirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 16:53 Güncelleme: 07.11.2024 - 17:22
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        Kütahya'da 58 bin 888 sentetik ecza ele geçirildi
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        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 58 bin 888 sentetik ecza ele geçirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Uşak'a sentetik ecza sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine şüphelilerin bulunduğu iki aracı durdurdu.

        Araçların birinde yapılan aramada, 58 bin 888 sentetik ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.E. (27), Y.Y. (32), M.Ö. (25), İ.D. (23) ve B.Ş. (24) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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