Kütahya'da 58 bin 888 sentetik ecza ele geçirildi

Araçların birinde yapılan aramada, 58 bin 888 sentetik ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Uşak'a sentetik ecza sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine şüphelilerin bulunduğu iki aracı durdurdu.

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