Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da gönüllü gençler dezavantajlı çocuklarla bir araya geldi

        Kütahya'da bir araya gelen gönüllü gençler, dezavantajlı çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 14:10 Güncelleme: 11.11.2024 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da gönüllü gençler dezavantajlı çocuklarla bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'da bir araya gelen gönüllü gençler, dezavantajlı çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

        "Kütahya İyilik Hareketi" adıyla grup oluşturan 25 genç, yetim ve dezavantajlı çocuklarla bir araya geldi.

        Tarihi Germiyan Sokak'taki bir konakta düzenlenen etkinlikte çocuklar hem eğlendi, hem de çeşitli mesleklere ilişkin bilgiler edindi.

        Kütahya İyilik Hareketi sözcüsü Hakan Özkul, etkinlikle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce de çeşitli programlarla bir araya geldikleri çocuklarla ara tatilde de buluşmak istediklerini söyledi.

        Etkinliğe 50 kadar dezavantajlı çocuk ile yakınlarının katıldığını belirten Özkul, şöyle konuştu:

        "Etkinliğimize katılan çocuklar çini, ebru, masal, Dubai çikolatası atölyelerinde yarımşar saat aralıklarla etkinliklere katıldı. Burada gönüllülerimiz çocuklara eğlenerek yeni kazanımlar kazandırıyor. Amacımız, ara tatildeki çocuklarımızın eğlenmelerini sağlamak ve atölyelerde ilgilendikleri alanlarla ilgili birer hobi veya ileriki yaşantılarında yapacakları mesleklere bir altyapı hazırlamak."

        Gönüllü abla ve ağabeyleriyle birlikte çeşitli oyunlar oynayan çocuklara etkinlik sonunda hediyeler verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis gözaltısı
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis gözaltısı
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        Zirveye Osimhen damgası!
        Zirveye Osimhen damgası!
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Kazanırken gol yemiyor!
        Kazanırken gol yemiyor!
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Eski hakemlerden penaltı değerlendirmesi!
        Eski hakemlerden penaltı değerlendirmesi!
        Kremlin Putin-Trump görüşmesi haberlerini yalanladı
        Kremlin Putin-Trump görüşmesi haberlerini yalanladı
        Oğlu, okul müdürü olan anneyi uykusunda katletti!
        Oğlu, okul müdürü olan anneyi uykusunda katletti!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        "Taraftarıyla barış imzaladı"
        "Taraftarıyla barış imzaladı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        2 işçi feci biçimde can verdi!
        2 işçi feci biçimde can verdi!
        Marmaray'da kavga
        Marmaray'da kavga
        Elazığ depremi açıklaması ve 6 ile kritik uyarı!
        Elazığ depremi açıklaması ve 6 ile kritik uyarı!
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        Sağlık görevlilerini darp edip hasta formlarını çaldı!
        Sağlık görevlilerini darp edip hasta formlarını çaldı!
        Otomotiv endüstrisinde Trump belirsizliği
        Otomotiv endüstrisinde Trump belirsizliği
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"

        Benzer Haberler

        Kütahya'da bir genç evinin avlusunda ölü bulundu
        Kütahya'da bir genç evinin avlusunda ölü bulundu
        Kütahya'da gençler fidanları toprakla buluşturdu
        Kütahya'da gençler fidanları toprakla buluşturdu
        Kütahya Valisi Işın, 7 evin yandığı köyde incelemelerde bulundu
        Kütahya Valisi Işın, 7 evin yandığı köyde incelemelerde bulundu
        Domaniç Dağları'nda rengarenk sonbahar
        Domaniç Dağları'nda rengarenk sonbahar
        Kütahya'daki Esire Kaplıcaları kendiliğinden yüzeye çıkan suyuyla şifa aray...
        Kütahya'daki Esire Kaplıcaları kendiliğinden yüzeye çıkan suyuyla şifa aray...
        Kütahya'da masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 2 gözaltı
        Kütahya'da masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 2 gözaltı