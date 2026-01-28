Kütahya'da hafif ticari aracın savrulduğu kazada 3 kişi yaralandı

Kütahya’da su tahliye kanalına savrulan hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. M.R.U. (43) idaresindeki 39 AEE 783 plakalı hafif ticari araç, Kütahya - Eskişehir kara yolunun 15. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta su tahliye kanalına savruldu. Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü M.R.U. ile araçtaki E.U. (18) ve A.S.G. (10), sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

