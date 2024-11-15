AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ossowski Kütahya'da ziyaretlerde bulundu

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ve beraberindeki heyet, Kütahya Valiliği ile Kütahya Belediyesini ziyaret etti.

Ossowski, Kütahya programları kapsamında Vali Musa Işın ile bir araya geldi. Vali Işın, Ossowski ve beraberindekileri Kütahya'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Heyete, Kütahya hakkında bilgiler veren Vali Işın, "Kütahya’mız birçok medeniyete ev sahipliği yapmış çok kadim bir şehirdir. Dünyanın en iyi korunmuş Zeus tapınağı Kütahya’da bulunmaktadır. Bugün ise gerçekleştirilen yatırımlarla geleceğe de ışık tutuyor. Kadim tarihimizden aldığımız bilgi ve birikimlerle geleceğe de emin adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu.

Büyükelçi Thomas Hans Ossowski de Kütahya'da bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını anlatarak, şöyle devam etti: "Avrupa Birliği, üye devletleriyle birlikte Türkiye ile olan ilişkilere ivme kazandırılması kararı aldı. Hepimiz de biliyoruz ki Avrupa Birliği ile aday ülke olan Türkiye arasında işbirliğini daha da geliştirmek için büyük bir potansiyel var. O potansiyeli değerlendirebiliriz."