Kütahya'da otomobilin çarptığı kişinin yaralandığı anlar güvenlik kamerasında

Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, iki otomobilin arsında kalarak yaralanan H.İ.Z'yi Domaniç İlçe Hastanesi'ne kaldırdı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, otomobilin bir kişiye çarparak yaralanmasına neden olan kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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