Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da otomobilin çarptığı kişinin yaralandığı anlar güvenlik kamerasında

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, otomobilin bir kişiye çarparak yaralanmasına neden olan kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 13:49 Güncelleme: 21.11.2024 - 13:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da otomobilin çarptığı kişinin yaralandığı anlar güvenlik kamerasında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, otomobilin bir kişiye çarparak yaralanmasına neden olan kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        E.Y. idaresindeki 16 BAZ 259 plakalı otomobil, Bursa Caddesi'nde kontrolden çıkarak yolda yürüyen H.İ.Z'ye çarptıktan sonra park halindeki otomobile çarptı.

        Çarpışmanın etkisiyle park halindeki otomobil, yakındaki bir işyerine girdi.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, iki otomobilin arsında kalarak yaralanan H.İ.Z'yi Domaniç İlçe Hastanesi'ne kaldırdı.

        Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Arkadaşıyla ava çıktı! Ördek için can verdi!
        Arkadaşıyla ava çıktı! Ördek için can verdi!
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni iddianame!
        Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni iddianame!
        Yasa dışı bahis ve kumar soruşturması: Mehmet Ali Erbil hakkında hazırlanan iddianamenin detayları
        Yasa dışı bahis ve kumar soruşturması: Mehmet Ali Erbil hakkında hazırlanan iddianamenin detayları
        Teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında yeni açıklama
        Teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında yeni açıklama
        Ukrayna: Rusya ilk kez kıtalararası balistik füze kullandı
        Ukrayna: Rusya ilk kez kıtalararası balistik füze kullandı
        "Diğer ülkeler yağımızı ucuza almak istiyor"
        "Diğer ülkeler yağımızı ucuza almak istiyor"
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        Galatasaray'a transfer müjdesi!
        Galatasaray'a transfer müjdesi!
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Levent Mercan için kiralama hamlesi!
        Levent Mercan için kiralama hamlesi!
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"

        Benzer Haberler

        Kütahya'da başına sulama borusu düşen işçi öldü
        Kütahya'da başına sulama borusu düşen işçi öldü
        Çarptığı park halindeki otomobillerden biri dükkana daldı: 2 yaralı
        Çarptığı park halindeki otomobillerden biri dükkana daldı: 2 yaralı
        Kütahya'da ilk defa kurulan çocuk meclisinde başkanlık seçimi yapıldı
        Kütahya'da ilk defa kurulan çocuk meclisinde başkanlık seçimi yapıldı
        Kütahya'da sulama kanalındaki iş kazasında bir kişi öldü
        Kütahya'da sulama kanalındaki iş kazasında bir kişi öldü
        Kütahyalı ünlü ressam Ahmet Yakupoğlu'nun seçme eserleri sergilendi
        Kütahyalı ünlü ressam Ahmet Yakupoğlu'nun seçme eserleri sergilendi
        Gediz'de amca - yeğen arasında tarla anlaşmazlığı: 1 ölü, 2 yaralı
        Gediz'de amca - yeğen arasında tarla anlaşmazlığı: 1 ölü, 2 yaralı