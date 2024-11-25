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        Kütahya'da dolandırıcılık operasyonunda suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı

        Kütahya'da dolandırıcılık operasyonunda suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 16:43 Güncelleme: 25.11.2024 - 16:43
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        Kütahya'da dolandırıcılık operasyonunda suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı
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        Kütahya'da dolandırıcılık operasyonunda suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, kendisini polis olarak tanıtan B.E, telefonla aradığı A.Ş'ye adının suça karıştığını belirterek, evdeki altınların fotoğrafını çekip atmasını istedi.

        Altınların incelenmesi için evden alınması gerektiğini belirten şüpheliye inanmış gibi davranan A.Ş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi.

        Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, eve altınları almaya gelen şüphelinin yakalanması için önlem aldı.

        Adrese gelen B.E. (21), balkondan atılmasını istediği poşeti alıp kaçmaya çalıştığı sırada polis ekibince kısa sürede yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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