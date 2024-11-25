Kütahya'da dolandırıcılık operasyonunda suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, eve altınları almaya gelen şüphelinin yakalanması için önlem aldı.

Altınların incelenmesi için evden alınması gerektiğini belirten şüpheliye inanmış gibi davranan A.Ş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi.

Alınan bilgiye göre, kendisini polis olarak tanıtan B.E, telefonla aradığı A.Ş'ye adının suça karıştığını belirterek, evdeki altınların fotoğrafını çekip atmasını istedi.

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