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        Kütahya'da 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi açıldı

        Kütahya'da, katı atıkların ayrıştırılacağı 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 15:53 Güncelleme: 29.11.2024 - 16:01
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        Kütahya'da 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi açıldı
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        Kütahya’da, katı atıkların ayrıştırılacağı 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi törenle açıldı.

        Kütahya Belediyesi tarafından Kütahya-Eskişehir yolu yakınındaki Çalca Mahallesi’nde yapımı tamamlanan tesiste katı atıklar ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılacak.

        Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, törende yaptığı konuşmada, çevrenin insanlara emanet olduğu bilinciyle çalıştıklarını ve Atık Getirme Merkezi’ni bu düşünceyle hizmete açtıklarını söyledi.

        Artan tüketim alışkanlıklarının bilinçsiz atık yönetimini beraberinde getirdiğini ve çevrenin kirletilmesinde sebep olunduğunu belirten Kahveci, şöyle devam etti:

        “İşte tam bu noktada bu Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi devreye giriyor. Bu kıymetli merkez doğamıza, gelecek nesillere ve şehrimize olan sorumluluğumuzun bir nişanesi olarak bugün açılışı yapılıyor. Bu tesisi evlerimizde, iş yerlerimizde biriken doğaya zarar veren, verebilecek olan her türlü tehlikeli atıkların doğru şekilde ayrıştırılması ve geri dönüşüme kazandırılarak memleketimizin hizmetine sunulması için açıyoruz.”

        Kahveci, tesiste atık pil, elektronik atıklar, kimyasal malzemeler, plastikler gibi birçok atığın ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılacağını sözlerine ekledi.

        Konuşmaların ve dua edilmesinin ardından tesisin açılışı yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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