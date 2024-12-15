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        Kütahya'da beton elektrik direğine çarpan motosikletli genç öldü

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, beton elektrik direğine çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 14:25 Güncelleme: 15.12.2024 - 14:32
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        Kütahya'da beton elektrik direğine çarpan motosikletli genç öldü
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        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, beton elektrik direğine çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Mehmet Derin'in (20) kullandığı 43 AGM 488 plakalı motosiklet, Işıkveren Caddesi'nde sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

        Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralı genç, kaldırıldığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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