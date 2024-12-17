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        Kütahya'da otomobilin çarptığı kişi öldü

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin çarptığı kişi, hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 13:52 Güncelleme: 17.12.2024 - 13:52
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        Kütahya'da otomobilin çarptığı kişi öldü
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        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin çarptığı kişi, hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, M.B.T. idaresindeki 43 UV 928 plakalı otomobil, Tunçbilek Caddesi Kulüp Sokağı Kavşağı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Fidan’a (92) çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan Fidan ağır yaralandı.

        112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Sağlık ekibince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fidan kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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