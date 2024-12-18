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        Kütahya Gazeteciler Birliği kuruldu

        Kütahya'da, basın sektöründe faaliyet gösterecek olan "Kütahya Gazeteciler Birliği" kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 15:37 Güncelleme: 18.12.2024 - 15:40
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        Kütahya Gazeteciler Birliği kuruldu
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        Kütahya'da, basın sektöründe faaliyet gösterecek olan "Kütahya Gazeteciler Birliği" kuruldu.

        Birliğin kurucu başkanı Cavit Kocaçay, yaptığı açıklamada, Kütahya'da faaliyet gösteren gazeteciler olarak kentin basın sektörüne katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi.

        Gazetecilik mesleğinin gelişimine destek sağlamak, vatandaş ve gazeteci arasındaki diyaloğu geliştirmek, yerel basını daha güçlü hale gelmesini sağlamayı hedeflediklerini belirten Kocaçay, şöyle konuştu:

        "Kütahya Gazeteciler Birliği, sadece gazetecilerin değil, aynı zamanda toplumun da yararına olacak birçok projeye imza atmayı amaçlamaktadır. Eğitim, dayanışma, etik değerler ve basın özgürlüğü konularında farkındalık oluşturarak, aynı zamanda gazetecilerin mesleki hayatlarını kolaylaştıracak imkanlar sunmayı, yerel gazetecilerin birbirleriyle güçlü bir dayanışma içinde olmalarını teşvik ederek, daha verimli bir ortamın oluşmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir."

        Birlik olarak, Kütahya'daki tüm gazetecilere ve basın sektörüne yeni bir soluk getireceklerini aktardı.

        "Birlik olarak ayrıştırıcı değil birleştirici olacağız" diyen Kocaçay, "Kütahya Gazeteciler Birliği olarak üyemiz olsun olmasın, sahada çalışan tüm basın mensuplarımızın her daim yanında olacağız. En hassas olduğumuz konulardan birisi de, halkın nazarında saygın bir meslek olan gazeteciliğin itibarının korunması için gerekli önlemleri almakta kendimizi yükümlü hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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