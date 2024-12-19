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        Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü vatandaşlara çorba ikram ediyor

        Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce kentin farklı bölgelerinde vatandaşlara çorba ikramında bulunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 16:12 Güncelleme: 19.12.2024 - 16:18
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        Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü vatandaşlara çorba ikram ediyor
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        Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce kentin farklı bölgelerinde vatandaşlara çorba ikramında bulunuluyor.

        Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, gazetecilere, özellikle sabah erken saatlerde okul yolunda olan öğrenciler ile iş yerlerine giden çalışanlar göz önünde bulundurularak sıcak çorba ikramı başlattıklarını belirtti.

        Kentin çeşitli mahallelerinde 4 haftadır binlerce kişiye çorba ikram ettiklerini belirten Aydın, şunları söyledi:

        "Kütahya'da yeni bir hizmete imza atarak hafta içi her sabah şehrimizin farklı lokasyonlarında ikram aracımız, sabah saatlerinde okula giden öğrencilerimize ve mesailerine giden vatandaşlarımıza hizmetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Vatandaşlarımızdan aldığımız geri bildirimlerde memnuniyet oranının yüksek olması bizleri mutlu ediyor. Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak bütçemizin dörtte birini bu ve bunun gibi hayır işlerinde harcıyoruz."

        Aydın, geleneklerden gelen güzel hizmetleri yeniden canlandırmaya ve vatandaşların hizmetinde kullanmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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