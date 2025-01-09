Kütahya'da kayıp olarak aranan kişi ormanda ölü bulundu

Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün yanı sıra komando taburu ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Merkeze bağlı Sırören köyündeki ikametinden ormana gitmek için sabah saatlerinde ayrılan ve geri dönmeyen Yücel Aktoklu'nun (47) yakınları kayıp ihbarında bulundu.

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