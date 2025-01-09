Kütahya'da kayıp olarak aranan kişi ormanda ölü bulundu
Kütahya'da kayıp olarak aranan kişinin ormanlık alanda cesedi bulundu.
Kütahya'da kayıp olarak aranan kişinin ormanlık alanda cesedi bulundu.
Merkeze bağlı Sırören köyündeki ikametinden ormana gitmek için sabah saatlerinde ayrılan ve geri dönmeyen Yücel Aktoklu'nun (47) yakınları kayıp ihbarında bulundu.
Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün yanı sıra komando taburu ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Arama çalışmaları sonucunda köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda Aktoklu'nun cansız bedeni bulundu.
Aktoklu'nun cesedi, olay yeri incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
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