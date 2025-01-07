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        Kütahya merkezli "change" araç operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

        Kütahya ve Uşak'ta çalıntı araçları şasi numaralarını değiştirip satışa çıkaranlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 22:40 Güncelleme: 07.01.2025 - 22:40
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        Kütahya merkezli "change" araç operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı
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        Kütahya ve Uşak'ta çalıntı araçları şasi numaralarını değiştirip satışa çıkaranlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ile Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, çalıntı araçları motor ve şasi numaralarını değiştirerek (change) sattıkları iddiasıyla yakalanan Ö.K, B.K, İ.H.K. ile A.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "oto hırsızlığı" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        Kütahya'nın Simav ilçesinde 7 Ocak'ta, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Uşak, Burdur ve Denizli'ye satılan change araçları bulup ilçeye getirerek kriminal incelemesini gerçekleştirmişti.

        Simav ve Uşak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, makine mühendisi Ö.K. (43), eşi B.K. (44) ve çiftin çocukları İ.H.K. (19) ile araçları çaldığı iddia edilen A.K'yi (48) gözaltına almıştı.

        Öte yandan, zanlıların, çekme belgeli, ağır hasarlı araçları satın alıp bunların şasi numaralarını, çaldıkları aynı marka-model araca numaratör veya enjeksiyon iğnesi yöntemiyle işledikleri belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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