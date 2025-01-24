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        Gazeteci Uğur Mumcu, Kütahya'da anıldı

        Ankara'da 24 Ocak 1993'te otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 32. yılında Kütahya'da anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 14:51 Güncelleme: 24.01.2025 - 14:56
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        Gazeteci Uğur Mumcu, Kütahya'da anıldı
        ABONE OL

        Ankara'da 24 Ocak 1993'te otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 32. yılında Kütahya'da anıldı.

        CHP İl Başkanlığı'nda düzenlenen törende katılımcılar saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nı okundu.

        CHP İl Başkanı Tamer Yenikaya, burada yaptığı konuşmada, Mumcu'nun Türkiye'nin cesur kalemlerinden olduğunu belirtti.

        Mumcu'nun toplumun her kesimi tarafından sevilen ve sayılan bir kişi olduğunu anlatan Yenikaya, "Uğur Mumcu 50 yıllık yaşamına onlarca araştırma, eser ve ödül sığdırdı. Mumcu'yu ölüm yıl dönümünde bir kez daha saygıyla anıyoruz." dedi.

        Anma programına parti yöneticileri ile partililer de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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