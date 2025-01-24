Gazeteci Uğur Mumcu, Kütahya'da anıldı

Ankara'da 24 Ocak 1993'te otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 32. yılında Kütahya'da anıldı.

CHP İl Başkanlığı'nda düzenlenen törende katılımcılar saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nı okundu.

CHP İl Başkanı Tamer Yenikaya, burada yaptığı konuşmada, Mumcu'nun Türkiye'nin cesur kalemlerinden olduğunu belirtti.

Mumcu'nun toplumun her kesimi tarafından sevilen ve sayılan bir kişi olduğunu anlatan Yenikaya, "Uğur Mumcu 50 yıllık yaşamına onlarca araştırma, eser ve ödül sığdırdı. Mumcu'yu ölüm yıl dönümünde bir kez daha saygıyla anıyoruz." dedi.

Anma programına parti yöneticileri ile partililer de katıldı.