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        Kütahya'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, sahte içki üretip, sattığı iddia edilen bir zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 16:10 Güncelleme: 07.02.2025 - 16:16
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        Kütahya'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, sahte içki üretip, sattığı iddia edilen bir zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ'dan kargo aracılığıyla getirdiği etil alkol ile sahte içki üretip sattığı belirlenen H.İ.G'yi takibe aldı.

        Ekipler, bir kargo firmasının şüphelinin adresine etil alkol bulunan koliyi teslim ettiği sırada operasyon gerçekleştirdi.

        Polis, adreste yaptığı aramada kargoyla gelen 20 litre etil alkol, pet şişeler içinde satışa hazır 10 litre sahte içki ele geçirdi.

        Yakalanan zanlının, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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