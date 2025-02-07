Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Sualtı hokeyinde 15 ve 19 yaş altı milli takım seçmeleri Kütahya'da başladı

        Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF), sualtı hokeyi 15 ve 19 yaş altı milli takım seçmeleri ve Türkiye şampiyonası Kütahya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 19:09 Güncelleme: 07.02.2025 - 19:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sualtı hokeyinde 15 ve 19 yaş altı milli takım seçmeleri Kütahya'da başladı
        ABONE OL

        Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF), sualtı hokeyi 15 ve 19 yaş altı milli takım seçmeleri ve Türkiye şampiyonası Kütahya’da başladı.

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen organizasyon için seremoni düzenlendi.

        Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, burada yaptığı konuşmada, Kütahya olarak böyle bir şampiyonaya ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Kadir Sağlam ise konuşmasında turnuvanın aynı zamanda milli takım seçmelerini de kapsadığını belirterek, "Turnuvaya 41 takımda 400’e yakın erkek ve kadın sporcumuz katıldı. Seçme sonunda milli takım kadroları belirlenerek sporcularımız kampa alınacak." dedi.

        DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak da üniversite olarak akademik başarının yanı sıra sportif ve sanatsal başarı için de çalıştıklarını söyledi.

        Organizasyon 9 Şubat Pazar günü tamamlanacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Babasını baltayla öldüren oğul gözaltında
        Babasını baltayla öldüren oğul gözaltında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Suriye: Rus üsleri müzakere edilecek
        Suriye: Rus üsleri müzakere edilecek
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        TIME'ın kapağında Musk yer aldı
        TIME'ın kapağında Musk yer aldı
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        Brezilya'da uçak kazası
        Brezilya'da uçak kazası
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"

        Benzer Haberler

        Yangında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi toprağa verildi
        Yangında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi toprağa verildi
        Kütahya'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Kütahya'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Kütahya'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
        Kütahya'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
        Kütahya'da maden işçilerinin taşındığı servis midibüsü devrildi: 3 yaralı
        Kütahya'da maden işçilerinin taşındığı servis midibüsü devrildi: 3 yaralı
        Kütahya, karla beyaza büründü
        Kütahya, karla beyaza büründü
        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi