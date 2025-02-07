Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Kütahya'da Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kütahya'da partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 22:53 Güncelleme: 07.02.2025 - 23:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Kütahya'da Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı
        ABONE OL

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kütahya'da partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı.

        Kütahya programı kapsamında Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi'ni, Kütahya Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği'ni, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Dervişoğlu, partisinin genişletilmiş il divan toplantısına katıldı.

        Dervişoğlu, burada yaptığı konuşmada, Anadolu'yu karış karış gezerek milletin ayağına gittiğini ve partisini anlattığını söyledi.

        Millet ne istiyorsa onu konuştuğunu belirten Dervişoğlu, milletin gönlünden geçenleri dile getirdiğini ifade etti.

        Bazı muhalefet partilerinin yapay problemleri tartıştığını söyleyen Dervişoğlu, şöyle devam etti:

        "Neye kilitlendik? Cumhurbaşkanlığı seçimine. Yakın zamanda seçim var mı? Seçim olma ihtimali var mı? İktidarın kaybedeceği bir dönemde seçime girme ihtimali var mı? Bakıyorsunuz muhalefet seçimi tartışıyor. Seçimi tartışmakla da kalmıyor, Cumhurbaşkanı adayının hangi muhalefet partisinden ve kim olarak belirleneceğini tartışıyor. Siyasi partilerin özgün kimlikleri üzerinden yürütülen bir tartışma yok. Tartışmalar kişiler üzerinden yürütülüyor. İmamoğlu mu olacak? Mansur Yavaş mı olacak? 'Cumhurbaşkanı kim olacak' diye tartışıyoruz ama 'memleketin, vatandaşın hali ne olacak?' diye soran var mı Allah aşkına?"

        Program sonunda İYİ Parti Kütahya İl Başkanı Ahmet Tekdemir, Dervişoğlu'na çini tabak ile Kütahyaspor forması ile atkısı hediye etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Tunç'tan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tunç'tan Habertürk'e açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028'den sonra yeni bir İstanbul, yeni bir Türkiye inşa edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028'den sonra yeni bir İstanbul, yeni bir Türkiye inşa edeceğiz
        Trump: Gazze konusunda acelemiz yok
        Trump: Gazze konusunda acelemiz yok
        Babasını baltayla öldüren oğul gözaltında
        Babasını baltayla öldüren oğul gözaltında
        TIME'ın kapağında Musk yer aldı
        TIME'ın kapağında Musk yer aldı
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Brezilya'da uçak kazası
        Brezilya'da uçak kazası
        Suriye: Rus üsleri müzakere edilecek
        Suriye: Rus üsleri müzakere edilecek
        Fotoğraf çektirmek isterken falezlerden düştü
        Fotoğraf çektirmek isterken falezlerden düştü
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"

        Benzer Haberler

        Dervişoğlu: Şehitlerin hak ve hukukunu kimseye çiğnetmeyeceğiz
        Dervişoğlu: Şehitlerin hak ve hukukunu kimseye çiğnetmeyeceğiz
        Sualtı hokeyinde 15 ve 19 yaş altı milli takım seçmeleri Kütahya'da başladı
        Sualtı hokeyinde 15 ve 19 yaş altı milli takım seçmeleri Kütahya'da başladı
        Yangında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi toprağa verildi
        Yangında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi toprağa verildi
        Kütahya'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Kütahya'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Kütahya'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
        Kütahya'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
        Kütahya'da maden işçilerinin taşındığı servis midibüsü devrildi: 3 yaralı
        Kütahya'da maden işçilerinin taşındığı servis midibüsü devrildi: 3 yaralı