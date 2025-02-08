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        Kütahya'da 3 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, "kasten öldürme" suçundan 3 yıldır aranan ve hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" bulunan firari hükümlü Kütahya'da yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 09:43 Güncelleme: 08.02.2025 - 09:44
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        Kütahya'da 3 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, "kasten öldürme" suçundan 3 yıldır aranan ve hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" bulunan firari hükümlü Kütahya'da yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İskenderun'da işlenen bir cinayetle ilgili aranan firari hükümlü Y.T'nin (41) Okmeydanı Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.

        Adrese baskın yapan ekipler, hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" bulunan firari hükümlü Y.T'yi yakaladı.

        Jandarmaya götürülen firari hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından Kütahya T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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