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        Kütahya'dan 7 milyon çift ayakkabı tabanı ihraç ediyorlar

        ALİBEY AYDIN - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kurulu tesis, yıllık 7 milyon çift ayakkabı tabanını ABD ve Avrupa'ya ihraç ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 11:56 Güncelleme: 18.02.2025 - 11:56
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        Kütahya'dan 7 milyon çift ayakkabı tabanı ihraç ediyorlar
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        ALİBEY AYDIN - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kurulu tesis, yıllık 7 milyon çift ayakkabı tabanını ABD ve Avrupa'ya ihraç ediyor.

        Tavşanlı ilçesindeki Çukurköy Organize Sanayi Bölgesi'nde 6 yıl önce kurulan ve 15 kişiye istihdam sağlayan fabrika, yıllık 10 milyon çift ayakkabı tabanı üretiyor.

        Üretiminin yüzde 70'ini ihraç eden fabrika, yurt içi pazarda Kütahya, Eskişehir ve Uşak'taki ayakkabıcıların yanı sıra ABD, İtalya, İspanya, Almanya ve İngiltere'ye de satış gerçekleştiriyor.

        Firmanın kurucusu Yasin Coşkun, AA muhabirine, piyasada ayakkabı tabanlıkları konusunda ciddi eksiklik görmeleri üzerine 2019'da şirketi kurup, üretime başladıklarını söyledi.

        Tabanlıkları poliüretan maddesinden ürettiklerini anlatan Coşkun, poliüretanın, dayanıklılığı ve konforuyla en iyi tabanlık malzemelerinden olduğunu ifade etti.

        Coşkun, ürettikleri tabanlıkların piyasadaki birçok üründen sağlam ve konforlu olduğunu belirterek, "Sadece günlük ayakkabılar için değil iş güvenliği ayakkabılarından askeri botlara, spor ayakkabılardan outdoor ayakkabılara kadar geniş bir yelpazede üretim yapıyoruz. İnsanların ayak sağlığını destekleyen, uzun süre ayakta kalanlar için konfor sunan, medikal ve ortopedik tabanlıklar da üretiyoruz." dedi.

        - Global marka hedefi

        Sadece Türkiye'de değil, ABD ve Avrupa'daki büyük ayakkabı üreticilerine de tedarik sağladıklarını vurgulayan Coşkun, markalarının uluslararası arenada kendini kanıtlamış durumda olduğunu dile getirdi.

        Coşkun, ABD'nin yanı sıra İtalya, İspanya, Almanya ve İngiltere'ye de ayakkabı tabanı gönderdiklerini, ABD'de kendi şirketlerini açarak global bir marka haline gelmeyi amaçladıklarını kaydetti.

        Kaliteli üretimin dünyada hemen fark edildiğine dikkati çeken Coşkun, kaliteden ödün vermeyen bir vizyonla ilerlediklerini aktardı.

        Coşkun, ürün yelpazesini daha fazla genişleteceklerine işaret ederek, "Daha fazla insanın konforlu ve kaliteli tabanlık kullanmasını sağlamak istiyoruz. Ayrıca sürdürülebilir üretime ve çevre dostu malzemelere yatırım yaparak, geleceğe daha sağlıklı bir miras bırakmayı amaçlıyoruz. Anadolu’dan doğup dünya pazarına açılan bir marka olmanın gururunu yaşıyoruz ve bu yolculuğa emin adımlarla devam edeceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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