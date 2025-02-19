Domaniç Dağları'ndaki Kocayayla Geçidi ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı
Kütahya ile Bursa'yı birbirine bağlayan Domaniç Dağları'ndaki Kocayayla Geçidi, kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı.
Kütahya ile Bursa'yı birbirine bağlayan Domaniç Dağları'ndaki Kocayayla Geçidi, kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı.
Domaniç ilçesindeki 1500 rakımlı Kocayayla bölgesinde kar yağışı etkili oldu.
Yağış nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin vermeyen ekipler, diğer araçların sürücülerine de uyarılarda bulundu.
Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin kar temizleme çalışmaları sürüyor.
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