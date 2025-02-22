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        KÜSİDAP'tan "Mutlu aile, huzurlu çocuklar" konulu konferans

        Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) tarafından "Mutlu aile, huzurlu çocuklar" konferansı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 13:36 Güncelleme: 22.02.2025 - 13:37
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        KÜSİDAP'tan "Mutlu aile, huzurlu çocuklar" konulu konferans
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        Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) tarafından "Mutlu aile, huzurlu çocuklar" konferansı gerçekleştirildi.

        KÜSİDAP Başkanı Ülfet Balon, Hezar Dinari Kültür Merkezi'ndeki konferansta yaptığı konuşmada, platform olarak vatandaşların faydasına olacak çalışmalar yaptıklarını belirtti.

        Bundan sonra her ay bir etkinlik düzenleyeceklerini dile getiren Balon, "KÜSİDAP, Kütahya'mızda bulunan onlarca dernek olarak bir araya gelip Kütahya'mıza katkı sunmaya çalışıyoruz. Millet ve ümmet bilinciyle hareket ederek insanlarımıza faydalı olabilecek programlar düzenliyoruz. Bundan sonra da benzer etkinliklerimiz olacak." dedi.

        Konferansa konuşmacı olarak katılan eğitimci-yazar ve kişisel gelişim uzmanı Alişan Kapaklıkaya da katılımcılara bilgiler verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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