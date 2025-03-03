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        Kütahya'da ortaokul öğrencileri ihtiyaç sahibi aileler için erzak kolisi hazırlıyor

        Kütahya'da bir ortaokulun öğrenci ve öğretmenlerince ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere erzak kolileri hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 14:15 Güncelleme: 03.03.2025 - 14:18
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        Kütahya'da ortaokul öğrencileri ihtiyaç sahibi aileler için erzak kolisi hazırlıyor
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        Kütahya’da bir ortaokulun öğrenci ve öğretmenlerince ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere erzak kolileri hazırlanıyor.

        Şehitler Ortaokulu Müdürü Harun Yaman, birçok velinin kendilerine ulaşarak ramazan erzak kolisi satın alıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak istediklerini söylediğini kaydetti.

        Gelen talepler üzerine, erzak kolilerini okulda hazırlama kararı aldıklarını dile getiren Yaman, "Velilerimizin gönderdiği, öğrencilerimizin getirdiği erzakları burada çocuklarımızla birlikte koliliyoruz. Bu kolilerimizi yine çocuklarımızla birlikte ihtiyaç sahiplerimize dağıtacağız." dedi.

        Yaman, hazırlanan kolilerin öncelikle kendi okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilerin ailelerine ulaştıracaklarını anlatarak, artan erzak kolilerini de dışarıdan belirlenecek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını söyledi.

        Ayrıca ramazan ayı dolayısıyla hayırsever bir iş insanın okullarındaki ihtiyaç sahibi 50 öğrenciye bayramlık kıyafet desteğinde bulunduğunu belirten Yaman, kıyafet kartlarını bayramdan önce öğrencilere teslim edeceklerini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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