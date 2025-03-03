Kütahya'da ortaokul öğrencileri ihtiyaç sahibi aileler için erzak kolisi hazırlıyor

Kütahya’da bir ortaokulun öğrenci ve öğretmenlerince ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere erzak kolileri hazırlanıyor.

Şehitler Ortaokulu Müdürü Harun Yaman, birçok velinin kendilerine ulaşarak ramazan erzak kolisi satın alıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak istediklerini söylediğini kaydetti.

Gelen talepler üzerine, erzak kolilerini okulda hazırlama kararı aldıklarını dile getiren Yaman, "Velilerimizin gönderdiği, öğrencilerimizin getirdiği erzakları burada çocuklarımızla birlikte koliliyoruz. Bu kolilerimizi yine çocuklarımızla birlikte ihtiyaç sahiplerimize dağıtacağız." dedi.

Yaman, hazırlanan kolilerin öncelikle kendi okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilerin ailelerine ulaştıracaklarını anlatarak, artan erzak kolilerini de dışarıdan belirlenecek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını söyledi.

Ayrıca ramazan ayı dolayısıyla hayırsever bir iş insanın okullarındaki ihtiyaç sahibi 50 öğrenciye bayramlık kıyafet desteğinde bulunduğunu belirten Yaman, kıyafet kartlarını bayramdan önce öğrencilere teslim edeceklerini sözlerine ekledi.