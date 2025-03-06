Kütahya'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan bir zanlı, tutuklandı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan bir zanlı, tutuklandı.
İlçeye bağlı Yeniköy'de yaşayan bir vatandaşı ev telefonundan arayarak kendisini kamu personeli olarak tanıtan bir kişi, evindeki ziynet eşyalarının aldı.
Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarı üzerine çalışma başlatan Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimliğini tespit ettiği şüpheliyi Balıkesir'de yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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