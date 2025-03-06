Kütahya'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

İlçeye bağlı Yeniköy'de yaşayan bir vatandaşı ev telefonundan arayarak kendisini kamu personeli olarak tanıtan bir kişi, evindeki ziynet eşyalarının aldı.

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