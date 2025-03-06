Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan bir zanlı, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 15:53 Güncelleme: 06.03.2025 - 15:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
        ABONE OL

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan bir zanlı, tutuklandı.

        İlçeye bağlı Yeniköy'de yaşayan bir vatandaşı ev telefonundan arayarak kendisini kamu personeli olarak tanıtan bir kişi, evindeki ziynet eşyalarının aldı.

        Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbarı üzerine çalışma başlatan Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimliğini tespit ettiği şüpheliyi Balıkesir'de yakaladı.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kalbi durdu, 1 saatte hayata döndürüldü!
        Kalbi durdu, 1 saatte hayata döndürüldü!
        İşte Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!
        İşte Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        Polisi öldüren talimat: Sık lan buna!
        Polisi öldüren talimat: Sık lan buna!
        ABD'li Bakan yayına alnında 'haç' işaretiyle çıktı
        ABD'li Bakan yayına alnında 'haç' işaretiyle çıktı
        Kadınlar erkeklerden 5.3 yıl daha uzun yaşıyor
        Kadınlar erkeklerden 5.3 yıl daha uzun yaşıyor
        Bakan Fidan: "Ok yaydan çıktı ve geri döndürmenin yolu yok"
        Bakan Fidan: "Ok yaydan çıktı ve geri döndürmenin yolu yok"
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        Dilenciden öyle bir para çıktı ki... Paraları 6 zabıta saydı!
        Dilenciden öyle bir para çıktı ki... Paraları 6 zabıta saydı!
        Kan donduran olay! Polis memuru 2 kardeşini vurdu!
        Kan donduran olay! Polis memuru 2 kardeşini vurdu!
        Beşiktaş'ta kahreden kaza! Glasgow Rangers taraftarı öldü! O anlar kamerada!
        Beşiktaş'ta kahreden kaza! Glasgow Rangers taraftarı öldü! O anlar kamerada!
        "Cenazeme gelmeyecek"
        "Cenazeme gelmeyecek"
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Keşfedilmeyi bekleyen büyüleyici 6 yer!
        Keşfedilmeyi bekleyen büyüleyici 6 yer!
        Tarihi imzalar atıldı
        Tarihi imzalar atıldı

        Benzer Haberler

        Kütahya'da din görevlileri iftar sofrasında buluştu
        Kütahya'da din görevlileri iftar sofrasında buluştu
        Kütahya'da okullarda deprem tatbikatı düzenlendi
        Kütahya'da okullarda deprem tatbikatı düzenlendi
        DPÜ'nün Bilim İletişim Ofisi açıldı
        DPÜ'nün Bilim İletişim Ofisi açıldı
        Kütahya'da toprak kayması nedeniyle kara yoluna düşen kayalar ulaşımı aksat...
        Kütahya'da toprak kayması nedeniyle kara yoluna düşen kayalar ulaşımı aksat...
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Kütahya'da ortaokul öğrencileri ihtiyaç sahibi aileler için erzak kolisi ha...
        Kütahya'da ortaokul öğrencileri ihtiyaç sahibi aileler için erzak kolisi ha...