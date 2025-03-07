Kütahya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Kütahya'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine kent girişinde durdukları bir araçta arama yaptı.

Yapılan aramada 4 kilo 355 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirilen araçtaki şüpheliler V.B. ve H.D. yakalandı.

Kütahya'ya bir araçla uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine de harekete geçen ekipler, şüpheli aracı tespit edip takibe aldı.

Aracı durduran ekipler, araçta ve araç içinde şahsın eşyalarında yaptıkları aramada 1 kilo 109 gram esrar ele geçirerek olayla ilgili Y.D'yi gözaltına aldı.

Her iki olayın şüphelileri, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.