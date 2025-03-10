Kütahya'da ortaokul öğrencileri orman yangınları konusunda bilgilendiriliyor

Kütahya’da ortaokul öğrencileri, hazırlanan proje kapsamında orman yangınları konusunda bilgilendiriliyor.

İnsan Derneği Genel Başkanı Muhammed Ziya Afifi, Fuat Paşa Ortaokulu’nda düzenlenen bilgilendirme seminerinde öğrencilere dernekleri hakkında bilgiler verdi.

Ormanların canlılar açısından önemini anlatan Afifi, orman yangınları konusunda duyarlı olunması gerektiğini anlattı.

Kütahya’nın orman varlığı açısından oldukça zengin bir il olduğunu belirten Afifi, ormanların korunması için yapılması gerekenleri kaydetti.

Afifi, AA muhabirine, İçişleri Bakanlığınca onaylanan proje kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve AFAD iş birliğiyle kent merkezi ve bazı ilçelerdeki ortaokullarda eğitimler düzenlediklerini söyledi.

Projenin yıl boyu devam edeceğini belirten Afifi, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi ormanlar ülkemiz için çok önemli. Kütahya orman yangınları konusunda riskli bir bölgede yer alıyor. Bu nedenle ormanlarımızın korunması için bilinçlendirme çalışması yapmak istedik. Öğrencilerimizle bir araya gelerek bu konuda onlara bilgiler aktarıyoruz. Projemiz kapsamında orman dikim alanında öğrencilerimizle beraber hem çevre temizliği hem de fidan dikimi yaparak bir Gazze ormanı oluşturmayı hedefliyoruz. Böylelikle kalıcı bir eser bırakmış olacağız."