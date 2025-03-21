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        Kütahya merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

        Kütahya merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları öne sürülen 7 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 11:19 Güncelleme: 21.03.2025 - 11:28
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        Kütahya merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı
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        Kütahya merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları öne sürülen 7 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "nitelikli yağma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarını işledikleri öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda Ç.M. ile O.M'nin organize suç örgütüne elebaşılık yaptığını tespit eden ekipler, Kütahya'nın Gediz ilçesi ile Uşak ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda zanlılar Ç.M, O.M, İ.M, O.M, D.Y, O.T. ve F.M. yakalandı.

        Şüphelilere ait ikamet, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, 80 senet, 8 araç satış sözleşmesi, ruhsatsız tabanca ve 2 fişek, ruhsatsız tüfek ile dijital materyaller ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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