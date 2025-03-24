Göç eden leylekler Kütahya'da konakladı
Göç yolundaki onlarca leylek, Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki arazilerde mola verdi.
Göç yolundaki onlarca leylek, Kütahya’nın Domaniç ilçesindeki arazilerde mola verdi.
Sıcak bölgelere göç eden leylekler, bölgedeki sürülmüş ve ekili arazilere kondu.
Burada yiyecek arayan ve beslenen leylekleri gören ilçe sakinleri de bu anları cep telefonlarıyla kayda aldı.
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