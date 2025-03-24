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        Göç eden leylekler Kütahya'da konakladı

        Göç yolundaki onlarca leylek, Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki arazilerde mola verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 18:13 Güncelleme: 24.03.2025 - 18:23
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        Göç eden leylekler Kütahya'da konakladı
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        Göç yolundaki onlarca leylek, Kütahya’nın Domaniç ilçesindeki arazilerde mola verdi.

        Sıcak bölgelere göç eden leylekler, bölgedeki sürülmüş ve ekili arazilere kondu.

        Burada yiyecek arayan ve beslenen leylekleri gören ilçe sakinleri de bu anları cep telefonlarıyla kayda aldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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