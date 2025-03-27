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        Kütahya'da okurlara ücretsiz kitap temin eden kitabevinden hırsızlık

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde okumak isteyenlere ücretsiz kitap desteği sağlanan kitabevinden 3 çuval kitap çalındığı öne sürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 17:29 Güncelleme: 27.03.2025 - 18:05
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        Kütahya'da okurlara ücretsiz kitap temin eden kitabevinden hırsızlık
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        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde okumak isteyenlere ücretsiz kitap desteği sağlanan kitabevinden 3 çuval kitap çalındığı öne sürüldü.

        İlçeye bağlı Ulucami Mahallesi'nde emekli İngilizce öğretmeni Şevki Eser'in dileyenlere ücretsiz olarak verdiği kitapların bulunduğu kitabevine pencereyi kırarak giren kişi ya da kişiler, 3 çuval kitabı çaldı.

        Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini tespit edip yakalanması için çalışma başlattı.

        Kitabevinin sahibi Şevki Eser, pencere kırılarak kitapların alınmasına ilişkin şikayette bulunmadığını söyledi.

        Söz konusu olayı "iyi niyetli bir girişim" olarak karşıladığını belirten Eser, "Tavşanlı'da okumak isteyenler çoğalmış. Gündüz gelemeyenler gece gelmiş ve kitapların yeri değişmiş. Giden kitapların bir yerlerde okunacağına inanıyorum." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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