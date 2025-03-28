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        Kütahya'da Ramazan Bayramı öncesi şehitlikler ziyaret edildi

        Kütahya'da, Ramazan Bayramı öncesi şehitliklerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 17:12 Güncelleme: 28.03.2025 - 17:14
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        Kütahya'da Ramazan Bayramı öncesi şehitlikler ziyaret edildi
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        Kütahya'da, Ramazan Bayramı öncesi şehitliklerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

        Şehit yakınları ve protokol üyeleri, bayram öncesi hava ve polis şehitliklerine ziyarette bulundu.

        Şehit aileleri, yakınları, müftülük görevlileri ve Kütahya Müftüsü İrfan Açık, şehitlerin kabirlerinin başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

        Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi 26. Dönem Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler ve daire müdürleri, kabirlere karanfil bırakarak şehit yakınlarına başsağlığı diledi.

        Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Yılmaz'ın annesi Hatice Yılmaz da oğlunun mezarını ziyaret etti.

        Oğlu olmadan bir bayrama daha gireceklerini dile getiren anne Yılmaz, "Muhammet bayramlara çok önem verirdi. Bir arada olmayı, aynı sofrayı paylaşmayı çok severdi. Onun gibi bir evlada sahip olduğum için gururluyum." diye konuştu.

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hasan Kahraman'ın 9 yaşındaki oğlu Hamza Gökalp Kahraman da yakınlarıyla birlikte babasının mezarını ziyaret için şehitliğe geldi.

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