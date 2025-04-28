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        Kütahya'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

        Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 18:44 Güncelleme: 28.04.2025 - 18:48
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        Kütahya'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
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        Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yasin İşleyen idaresindeki 07 BZR 462 plakalı tır, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki Altıntaş Kavşağı yakınlarında seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı.

        Tır şoförü, su yüklü dorseyi çekiciden ayırarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Altıntaş Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, tırın dorsesine ulaşmadan söndürüldü.

        Yangın nedeniyle kara yolundaki araç trafiği kontrollü olarak sağlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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