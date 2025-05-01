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        GÜNCELLEME - Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

        Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 14.38'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 14:51 Güncelleme: 01.05.2025 - 14:51
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        GÜNCELLEME - Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
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        Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 14.38'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 10,66 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Deprem, Kütahya kent merkezi ve ilçelerde hissedildi.

        - Kütahya Valisi Işın'dan açıklama

        Kütahya Valisi Musa Işın, X hesabından yaptığı açıklamada,"Simav ilçesinde saat 14.38'de, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlatarak, "Bizi müteessir edecek herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir. Hemşehrilerimize çok geçmiş olsun. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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