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        Hisarcık'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 14:05 Güncelleme: 04.05.2025 - 14:07
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        Hisarcık'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Ali Aldemir (75) idaresindeki 43 PC 557 plakalı otomobil, Göktepe mevkisinde virajı alamayarak devrildi.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce devrilen aracın içinden çıkarılan yaralı sürücü, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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