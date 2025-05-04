Hisarcık'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ali Aldemir (75) idaresindeki 43 PC 557 plakalı otomobil, Göktepe mevkisinde virajı alamayarak devrildi.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce devrilen aracın içinden çıkarılan yaralı sürücü, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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