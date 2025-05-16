Domaniç'te "Bağımlılıkla Mücadelede Ailenin Önemi" konulu seminer düzenlendi

Domaniç Kaymakamlığı, İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Türkiye Uyuşturucu ile Mücadele Federasyonu ve Kütahya Bağımlılıkla Mücadele ve Eğitim Derneği işbirliğiyle "Bağımlılıkla Mücadelede Ailenin Önemi" konulu seminer gerçekleştirildi.

Hisar İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Kütahya Bağımlılıkla Mücadele ve Eğitim Derneği Başkanı ve Türkiye Uyuşturucu ile Mücadele Federasyonu Kütahya İl Başkanı Reşat Kara, zararlı alışkanlıklarla mücadelede milli kültür ve insan onurunun korunmasının önemine dikkati çekti.

Domaniç İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Naci Uzuncan ise aile yapısının toplumun temel taşı olduğunu belirterek, sağlam bir ailenin güçlü bir toplumun temelini oluşturduğunu ifade etti.

Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi Aile Sosyal Destek Uzmanı ve Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Formatörü Sosyolog Merve Öğütçü de bağımlılığın belirtilerine değinerek, ailelerin dikkat etmesi gereken işaretler hakkında bilgi verdi.