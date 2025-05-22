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        Kütahya'da hafif ticari araç ile servis aracı çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kütahya'da hafif ticari araç ile servis aracının çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 11:23 Güncelleme: 22.05.2025 - 11:23
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        Kütahya'da hafif ticari araç ile servis aracı çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Kütahya'da hafif ticari araç ile servis aracının çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Evi personeli S.A. (45) idaresindeki 43 BB 529 plakalı belediyeye ait hafif ticari araç, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 6. kilometresinde H.G. yönetimindeki 43 S 0182 plakalı işçileri taşıyan servis otobüsüne arkadan çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücülerden S.A. ile otobüste bulunan A.K. yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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