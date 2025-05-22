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        Kütahya'da mektup yazdıkları akademisyenin yönlendirdiği minik öğrenciler tiyatro oyunu sahneledi

        Kütahya'da, mektup yazdıkları akademisyenin yönlendirmesiyle tiyatro oyununa hazırlanan ilkokul ikinci sınıf öğrencileri ilk oyunlarını sahneledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 12:10 Güncelleme: 22.05.2025 - 12:19
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        Kütahya'da mektup yazdıkları akademisyenin yönlendirdiği minik öğrenciler tiyatro oyunu sahneledi
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        Kütahya’da, mektup yazdıkları akademisyenin yönlendirmesiyle tiyatro oyununa hazırlanan ilkokul ikinci sınıf öğrencileri ilk oyunlarını sahneledi.

        Kütahya Şehit Semih Akyıldız İlkokulunda geçtiğimiz yıl birinci sınıfta olan 2-C sınıfı öğrencileri, okuma yazmayı öğrendikten sonra sevinçlerini örnek alacakları büyükleri ile paylaşmak üzere yakınlarına mektup yazdı.

        Öğrencilerin mektup yazdığı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, öğrencileri tebrik ederek makamında ağırladı ve sonrasında sınıflarında ziyaret etti.

        Tiyatro ile de ilgilenen Ünal’ın tavsiyesiyle sınıf öğretmeni Leyla Açan, bu yıl öğrencileri ile tiyatro oyunu hazırladı.

        Öğrenciler, DPÜ yüksek lisans öğrencisi Fuat Taşcı’nın yazdığı ve sınıf öğretmenleri Leyla Açan’la birlikte yönettiği “Hürriyet Yolu: 1919-1922” tiyatro oyununu Milli Eğitim Müdürlüğündeki salonda sahneledi.

        Performanslarıyla adeta usta oyuncuları aratmayan minik öğrencilerin gösterisi izleyenlerden alkış aldı.

        Okul müdürü Yunus Eğdemir, oyun sonunda yaptığı konuşmada, oyunun yönetmeni ve sınıf öğretmeni Açan ile oyunu yazan ve yöneten Taşçı ve emekleri olan Ünal’ı tebrik etti.

        Öğrencilerin oyuna kısa sürede hazırlandıklarını belirten Eğdemir, “Her bir öğrencimi yürekten kutluyorum. Performanslarıyla hepimizi şaşırttılar. İlk tecrübelerine rağmen çok güzel bir sahne çıkardılar. Başarılarının devam etmesini diliyorum.” dedi.

        Eğdemir, sonrasında tiyatro ekibi ve öğrenciler adına sınıf öğretmeni Açan’a çiçek takdim etti.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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