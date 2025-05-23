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        GÜNCELLEME - Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 15:15 Güncelleme: 23.05.2025 - 15:15
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        GÜNCELLEME - Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

        İlçeye 28 kilometre uzaklıktaki Düşecek köyü yakınlarında bulunan ormanlık alandan yoğun dumanlar yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 14 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ile Emet Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Havadan 3 helikopterin de müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, ilk belirlemelere göre 1,5 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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