GÜNCELLEME - Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Havadan 3 helikopterin de müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, ilk belirlemelere göre 1,5 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

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