Fabrikada açılan meslek lisesinin öğrencileri, uygulamalı eğitim görüyor

MUHARREM CİN - Kütahya'nın Simav ilçesinde otomotiv yedek parçası üreten bir fabrika içerisinde açılan "sektöre entegre" Şeref Kazcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri hem teorik hem de uygulamalı eğitimi aynı ortamda alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi"ndeki istihdamın kolaylaştırılması için "bölge", "ihtisas", "sektör içi" ve "sektöre entegre" okul modelinin hayata geçirilmesine yönelik başlatılan çalışmalar doğrultusunda, fabrika içinde açılan Şeref Kazcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, 17 öğrenci 20 Mayıs'ta eğitime başladı.

Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven, AA muhabirine, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Kazcıoğlu Otomotiv işbirliğinde öğrencilerin mesleğin gerektirdiği iklim içinde yetiştirilmeleri ve mezuniyetleri sonrası istihdama daha hızlı geçmeleri amacıyla hazırlanan Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamında meslek lisesinin Kütahya'da eğitime başladığını söyledi.

Fabrika içinde açılan okulda metal ve makine teknolojileri alanlarında iki bölüm bulunduğunu belirten Güven, şöyle konuştu:

"İş insanı Şeref Kazcıoğlu bu projeye sahip çıktı ve otomotiv sektöründeki fabrikasını öğrencilerimize açtı. Haftanın her günü sadece 11. ve 12. sınıftaki öğrencilerimiz eğitim öğretimlerine devam edecekler. Öğrencilerimiz tüm eğitimlerini fabrikanın içerisindeki derslikte görüyor. Öğrencilerimiz fabrika atölyelerinde modern aletleri, makineleri burada kullanma şansı buluyor. Bunların operatörlerini öğreniyorlar. Amacımız sektöre yetişmiş insan kazandırmak. Fabrika sahipleri aynı zamanda öğrencilerimize iş garantisi veriyor ve burs imkanı sağlıyor. Yani eğitim öğretim hayatları boyunca burada harçlıklarını da alacaklar."

Güven, eğitim öğretim faaliyetlerinde öğrenci ve öğretmenlerin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun donanım ve ekipman ile yeme içme ihtiyaçlarının firma tarafından karşılandığını vurgulayarak, okuldan mezun olduktan sonra üniversiteye gitmek isteyen öğrencilere de destek sağlanacağını kaydetti.

- "Çocuklarımız bu fabrikanın ruhunda yetişecekler"