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        Kütahya Yeşilay Şubesi sürücülere alkollü araç kullanmamaları konusunda uyarılarda bulundu

        Kütahya'da Yeşilay Şubesi, şehirler arası yollarda seyahat eden araç sürücülerine yönelik "alkol farkındalık çalışması" gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 19:02 Güncelleme: 05.06.2025 - 19:06
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        Kütahya Yeşilay Şubesi sürücülere alkollü araç kullanmamaları konusunda uyarılarda bulundu
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        Kütahya'da Yeşilay Şubesi, şehirler arası yollarda seyahat eden araç sürücülerine yönelik "alkol farkındalık çalışması" gerçekleştirdi.

        Yeşilay Şube Başkanı Mehmet Bilgili, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolundaki çalışmanın ardından AA muhabirine, başta alkol ve sigara olmak üzere her türlü bağımlılıkla mücadele eden bir cemiyet olduklarını söyledi.

        Şehirler arası yollarda seyahat eden sürücülere yönelik çalışma yaptıklarını belirten Bilgili, şöyle konuştu:

        "Yeşilay Kütahya Şubesi olarak gönüllülerimizle birlikte farkındalık amacıyla alkolün etkisini, zararlarını sürücülere anlatmak için etkinlik gerçekleştirdik. Trafik polislerimizin kontrol için durdurduğu araçlardaki sürücülere ikramlarda bulunup, broşürler verip alkollü araç kullanmanın zararlarını anlattık. Çalışmamıza İl Emniyet Müdürlüğü de destek verdi."

        Bilgili, sürücülerin çalışmalarına olumlu tepkiler verdiğini, bu tür çalışmaları zaman zaman yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

        Galeri
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