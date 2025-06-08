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        Kütahya'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Kütahya'da 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 03:50 Güncelleme: 08.06.2025 - 04:10
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        Kütahya'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Kütahya'da 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolu Tren Garı Kavşağı'nda 6 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan Efe Sakarya (19), ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

        Kazada yaralanan Sakarya ile 3 kişi, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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