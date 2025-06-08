Kütahya'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Kütahya'da 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kütahya'da 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolu Tren Garı Kavşağı'nda 6 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan Efe Sakarya (19), ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.
Kazada yaralanan Sakarya ile 3 kişi, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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