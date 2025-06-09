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        Kütahya'da otomobilin çarptığı iki kardeş yaralandı

        Kütahya'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı iki kız kardeş yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 20:39 Güncelleme: 09.06.2025 - 20:39
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        Kütahya'da otomobilin çarptığı iki kardeş yaralandı
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        Kütahya’da yaya geçidinde otomobilin çarptığı iki kız kardeş yaralandı.

        E.U. yönetimindeki 43 AFR 928 plakalı otomobil, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 2. kilometresindeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Emine (20) ve kardeşi Azize Reyyan Gökçe’ye (9) çarptı.

        Kazada yaralanan iki kız kardeş, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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