Kütahya'da otomobilin çarptığı iki kardeş yaralandı
Kütahya'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı iki kız kardeş yaralandı.
Kütahya’da yaya geçidinde otomobilin çarptığı iki kız kardeş yaralandı.
E.U. yönetimindeki 43 AFR 928 plakalı otomobil, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 2. kilometresindeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Emine (20) ve kardeşi Azize Reyyan Gökçe’ye (9) çarptı.
Kazada yaralanan iki kız kardeş, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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