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        "Kütahya İş Dünyası Buluşmaları" toplantısı yapıldı

        Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından "Kütahya İş Dünyası Buluşmaları" toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 16:56 Güncelleme: 18.06.2025 - 17:07
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        "Kütahya İş Dünyası Buluşmaları" toplantısı yapıldı
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        Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından "Kütahya İş Dünyası Buluşmaları" toplantısı gerçekleştirildi.

        Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkan Vekili Emin Yüce, toplantının kentin ihracat potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi, ihracatçı firmaların desteklenmesi ve yeni iş birliklerine zemin hazırlaması açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

        Kütahya'nın üretim kabiliyeti, sanayi çeşitliliği ve girişimcilik potansiyeliyle Türkiye’nin önemli ticaret ve sanayi merkezlerinden olduğunu dile getiren Yüce, şunları kaydetti:

        "İlimiz 2024 yılı genel ihracatında bir önceki yıla göre yüzde 14 oranında artış sağlayarak 941 milyon dolar düzeyine ulaşmıştır. 2025 yılı ocak-nisan dönemine ait geçici verilere göre ise ihracatımız 294 milyon civarındadır. Sektörel dağılımına bakıldığında çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri Kütahya Türkiye'nin en çok ihracatı yapan 5. il konumundadır."

        Yüce, Kütahya'da ihracat yapan firmalara ilişkin de bilgiler vererek, "Bugün itibariyle ilimizde 150'nin üzerinde ihracatçı firma faaliyet göstermekte olup bu firmalarımız hem Kütahya ekonomisine hem de ülkemizin dış ticaret dengesine önemli katkılar sunmaktadır." dedi.

        Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz da Ege İhracatçı Birliklerinin 5’i sanayi 7’si tarım 12 farklı sektörde faaliyet gösteren ihracatçı firmaları çatısı altında toplayarak, ihracatın artırılması ve sürdürülebilir kılınması amacıyla çalışmalar yürüten güçlü bir kuruluş olduğunu anlattı.

        EİB Genel Sekreterliği uzmanları tarafından, üye ihracatçı firmalara sağlanan hizmetlerin yanı sıra, yurt dışı fuar katılımı, UR-GE projeleri, marka ve tasarım destekleri ile "Responsible-Sürdürülebilir İhracat için Destek Programı" kapsamındaki teşvikler katılımcılara aktarıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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