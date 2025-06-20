Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Çevre yolunda durdurulan otomobilde yapılan aramada, aracın motor kısmına ve altına gizlenmiş halde 2 kilo 30 gram taş kokain ile 2 kilo 908 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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