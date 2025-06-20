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        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 18:01 Güncelleme: 20.06.2025 - 18:01
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        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehirler arası uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen şüphelilerin bulunduğu otomobili takibe aldı.

        Çevre yolunda durdurulan otomobilde yapılan aramada, aracın motor kısmına ve altına gizlenmiş halde 2 kilo 30 gram taş kokain ile 2 kilo 908 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan B.K, M.A. ve Ö.F.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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