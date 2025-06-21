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        Kütahya Valisi Musa Işın, kentte ele geçirilen maddenin kaliforniyum olmadığını açıkladı

        Kütahya Valisi Musa Işın, kentte polisin durdurduğu araçta ele geçirilen maddenin ilk incelemelere göre kaliforniyum olmadığının tespit edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 15:59 Güncelleme: 21.06.2025 - 15:59
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        Kütahya Valisi Musa Işın, kentte ele geçirilen maddenin kaliforniyum olmadığını açıkladı
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        Kütahya Valisi Musa Işın, kentte polisin durdurduğu araçta ele geçirilen maddenin ilk incelemelere göre kaliforniyum olmadığının tespit edildiğini bildirdi.

        Işın, yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, sürücünün iddiasına göre kaliforniyum olduğu öne sürülen 7,15 gram madde ele geçirildiğini hatırlattı.

        Maddenin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince gelişmiş cihazlarla incelendiğini belirten Işın, "İlimizde 20 Haziran'da bir şahıs, kaliforniyum olduğunu ifade ettiği 7,15 gram madde ile yakalanmıştır. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzce yapılan incelemede maddenin kaliforniyum olmadığı tespit edilmiş, ancak bu madde incelenmek üzere Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumuna gönderilmiştir." ifadelerini kullandı.

        Işın, konuyla ilgili sosyal medyada yer alan paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

        - Şüpheli, maddeyi bir arkadaşından aldığını iddia etti

        Öte yandan, şüpheli B.G. ifadesinde, maddenin kaliforniyum olduğunu, bu maddeyi yaklaşık 2 yıl önce Bursa'dan tanımadığı bir kişiden ücret ödemeden meraktan aldığını, internetten araştırdığında değerli olduğunu öğrendiği için sakladığını iddia etti.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kütahya-Tavşanlı kara yolu girişinde şüphe üzerine durdurdukları aracın arka kısmında sürücü B.G'ye ait ayakkabı içinde bulunan şeffaf plastik kapta, altın sarısı renginde 7,15 gram madde ele geçirmişti.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, maddenin radyasyon yaymadığı belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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