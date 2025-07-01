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        Kütahya'da ağaca çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kütahya'nın Simav ilçesinde, ağaca çarpan motosikletteki iki gençten biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 13:41 Güncelleme: 01.07.2025 - 13:41
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        Kütahya'da ağaca çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Kütahya'nın Simav ilçesinde, ağaca çarpan motosikletteki iki gençten biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

        E.B'nin (22) kullandığı 43 AGN 631 plakalı motosiklet, Muradınlar Mahallesi yakınlarında virajı alamayarak yol kenarındaki ceviz ağacına çarptı.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, motosikletteki 16 yaşındaki Arda Akyüz'ün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan sürücü E.B. ise kaldırıldığı Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Akyüz'ün cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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