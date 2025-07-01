Kütahya'da ağaca çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ekipler, motosikletteki 16 yaşındaki Arda Akyüz'ün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan sürücü E.B. ise kaldırıldığı Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, ağaca çarpan motosikletteki iki gençten biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

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