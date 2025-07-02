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        Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 15:23 Güncelleme: 02.07.2025 - 15:23
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        Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Yenikent beldesi ile Hamzabey Mahallesi arasındaki ormanlık alandan yoğun dumanlar yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ile Gediz Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekili tarım arazilerine de sıçrayan yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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