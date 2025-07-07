Kütahya'da "DownFest" etkinliği düzenlendi

Kütahya’da bu yıl ilki düzenlenen DownFest etkinliği ile bir araya gelen özel bireyler, gönüllerince eğlendi.

Festival, Kütahya Özel Eğitim ve Down Sendromlular Derneği öncülüğünde Cahit Özel Çocuklar Topluluğu ve Padok Spor Kulübü işbirliği ile Germiyan Ata Sporları Kulübü’nde düzenlendi.

Festivale İl Jandarma Komutanı Albay Vedat Kültür, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, Kütahyaspor Kulübü Başkanı Osman Altınkaya, engelli dernekleri yönetimleri, özel bireylerin yakınları ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kütahya Özel Eğitim ve Down Sendromlular Derneği Başkanı Mestan Koca, burada yaptığı konuşmada, özel bireyler için etkinlik düzenlemeyi önemsediklerini belirtti.

Festivale katılan ve katkı veren herkese teşekkür eden Koca, şunları kaydetti:

“3 Aralık'ta, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda veya 2 Nisan Otizm Günü’nde veya buna benzer gün ve haftalarda değil özel bireylerimiz için her zaman farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu amaçla da DownFest etkinliğimizin ilkini başlattık.”