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        Kütahya Gazeteciler Birliği, basın mensuplarıyla bir araya geldi

        Kütahya Gazeteciler Birliği, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 16:51 Güncelleme: 24.07.2025 - 16:51
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        Kütahya Gazeteciler Birliği, basın mensuplarıyla bir araya geldi
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        Kütahya Gazeteciler Birliği, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

        Birlik Başkanı Cavit Kocaçay, Kütahya Belediyesi Bengisu Sosyal Tesisleri'ndeki programda yaptığı konuşmada, basının her zaman toplumun sesi olduğunu söyledi.

        Özellikle kentte genç basın mensuplarının mesleğe kazandırılmasının önemli olduğunu belirten Kocaçay, "Mesleğimizin geleceği olan genç meslektaşlarımızın da burada olması geleceğe daha umutla bakmamızı sağlıyor. Gazeteci toplumsal değerlere meslek ilkelerine saygılı özgürlükleri koruyan, gerçekleri yazmaktan doğruları söylemekten hiçbir zaman çekinmeyen kişidir. Günümüzün zor şartlarında büyük bir özveriyle görev bilinci ile çalışan, sahada olan tüm meslektaşlarımızın bayramını kutluyorum." dedi.

        Programa, kent merkezinde ve ilçelerde görev yapan çok sayıda basın mensubu katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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